IL MATTINO – Mercato Napoli: la personale lista dei 7 acquisti richiesti da Conte

Antonio Conte è pronto a guidare il Napoli per la prossima stagione: il tecnico avrebbe già chiesto sette rinforzi da cui ricominciare.

Il Napoli si prepara a un’epoca di cambiamenti radicali sotto la guida di Antonio Conte. Secondo fonti interne riportate da Il Mattino, il rinomato allenatore avrebbe già elaborato una lista di almeno sette rinforzi necessari per risollevare le sorti della squadra azzurra.

Dopo una stagione deludente, segnata da scarsi risultati e prestazioni al di sotto delle aspettative, il Napoli ha scelto di affidarsi a Conte per portare una ventata di freschezza e determinazione. L’ufficialità dell’arrivo del tecnico è attesa nei prossimi giorni, ma la sua nomina sembra ormai inevitabile.

La missione di Conte è chiara: rifondare una squadra che si è trovata in difficoltà nell’ultima stagione, priva di incisività e di una chiara direzione di gioco. Per far ciò, l’allenatore ha formulato una richiesta precisa alla dirigenza partenopea, chiedendo almeno sette nuovi acquisti per rafforzare la rosa e dare una svolta positiva al progetto del Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere pronto ad accogliere le richieste di Conte, consapevole dell’importanza di investire sul mercato per garantire il successo futuro della squadra. La collaborazione tra il tecnico e la dirigenza sarà fondamentale per identificare i giocatori giusti e portarli al Maradona.

Tra i nomi circolati sul tavolo di Conte ci sarebbero giocatori che possano conferire solidità alla difesa, creatività a centrocampo e pericolosità in attacco, elementi fondamentali per un progetto ambizioso come quello del Napoli.