Tuttosport, che frecciata: “De Laurentiis incoerente. Dopo Giuntoli ha preso un altro DS juventino”

Il quotidiano torinese lancia una piccola frecciata a De Laurentiis, dopo l’annuncio del nuovo direttore sportivo.

Il Napoli si prepara a un nuovo inizio in vista della prossima stagione, e il primo passo ufficiale è stato segnato dall’arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. TuttoSport riporta i dettagli di questa mossa, mettendo in luce non solo l’acquisto di un professionista di spicco, ma anche una sottile “pungente” allusione nei confronti del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

“De Laurentiis ha deciso di puntare, in sostituzione di Giuntoli, su Giovanni Manna come nuovo responsabile dell’area sportiva. Non soltanto un ex dirigente della Juventus, uno degli artefici degli ultimi anni del progetto Next Gen, ma pure lui grande tifoso bianconero”, riporta l’edizione odierna di TuttoSport.

La scelta di De Laurentiis di affidarsi a Manna, oltre ad essere un riconoscimento delle competenze del nuovo direttore sportivo, sembra anche un modo per marcare una netta distanza dalla gestione precedente e gettare le basi per un nuovo corso. Tuttavia, TuttoSport non perde l’occasione per rinfacciare al presidente del Napoli una certa incoerenza.

“È il destino dei ds del club partenopeo: ma se il patron del Napoli ha mal tollerato il fatto che Cristiano Giuntoli gli avesse nascosto per tanti anni di essere juventino («se l’avessi saputo forse me ne sarei liberato prima»), non potrà fare altrettanto con Manna visto che la sua passione – esternata anche con un tatuaggio sul braccio – era ben risaputa ancor prima che lo ingaggiasse al Napoli”, sottolinea il giornale.