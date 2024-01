Meluso si scusa con i tifosi e conferma fiducia in Mazzarri

Dopo la pesante sconfitta del Napoli, DS Meluso si scusa pubblicamente con i tifosi e ribadisce la fiducia del club a Mazzarri.

n seguito al duro colpo subito dal Napoli in trasferta contro il Torino, Mauro Meluso, direttore sportivo del club azzurro, ha espresso il proprio rammarico per l’esito del match. Parlando ai microfoni di DAZN, Meluso ha detto: “Ci scusiamo con i tifosi. Stiamo attraversando un momento negativo e stiamo considerando dei correttivi per stimolare la squadra a ritrovare la normalità.”

Il DS ha confermato che la squadra si sta confrontando con varie sfide, incluse assenze significative: “Questo momentaccio si sta aggravando a causa di infortuni, acciacchi e assenze per la Coppa d’Africa. Ma non cerchiamo alibi.”

Riguardo alla possibilità di un ritiro punitivo, Meluso ha rivelato: “Domani ci vediamo al centro sportivo e valuteremo le azioni da intraprendere.” Ha inoltre espresso pieno supporto all’allenatore Walter Mazzarri: “Esonero? Mazzarri gode della massima stima della società.”

Meluso ha riconosciuto le difficoltà attuali rispetto all’anno scorso, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità e la forza di squadra: “Chi gioca nel Napoli è da Napoli, se manca qualcuno altri devono sopperire.”

La riflessione si chiude su una nota di speranza riguardo alle opportunità mancate durante il match: “Se nel primo tempo Raspadori avesse segnato in una delle due occasioni da gol, la partita sarebbe cambiata.”

