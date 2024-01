Napoli, Varriale: “ADL può salvare la stagione in un solo modo”

Varriale critica il Napoli dopo il k.o. col Torino, per salvare la stagione De Laurentiis deve prendere un Ds top e un grande allenatore

Duro commento di Enrico Varriale dopo il ko per 3-0 del Napoli contro il Torino: “C’è da giocare ancora un girone di ritorno, la Supercoppa e un ottavo di Champions. Con quali prospettive? Nessuna, da quello che si è visto a Torino“.

Secondo il giornalista, il mercato potrebbe dare qualcosa ma i nuovi acquisti non hanno la bacchetta magica. L’unico modo per ADL di salvare la stagione è un doppio colpo:

“Dopo i tanti errori potrebbe fare all-in con un nuovo Ds (Petrachi?) e il tecnico del futuro (Conte?). Non traghettatori ma gli uomini con cui cominciare da subito la ricostruzione“.

Varriale auspica interventi forti e immediati da parte della società, con innesti di spessore in due ruoli chiave come Ds e allenatore. Solo così si potrebbe avviare una reale ricostruzione per uscire dalla crisi.