McTominay, appuntamento a domani mattina alla Clinica Pineta Grande per le visite mediche

McTominay, appena acquistato dal Manchester United per 30,5 milioni, si sottoporrà ai controlli medici alle 10:00 di domani.

Il Napoli accoglie un nuovo volto di prestigio: Scott McTominay, il centrocampista scozzese arrivato dal Manchester United, si sottoporrà domani mattina alle consuete visite mediche presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il check-up, previsto per le ore 10:00, segna l’inizio ufficiale della sua avventura con il club partenopeo.

McTominay, 27 anni, è sbarcato all’aeroporto di Capodichino alle 12:30 di oggi, ricevendo un caloroso benvenuto da parte di una folla entusiasta di tifosi. L’acquisto, finalizzato per una cifra complessiva di 30,5 milioni di euro, rappresenta una delle operazioni più rilevanti di questo mercato estivo.

Attualmente, il centrocampista scozzese soggiorna in un hotel situato nel cuore di Napoli, dove l’eccitazione per il suo arrivo è palpabile. Nonostante l’alta attesa, McTominay non potrà ancora unirsi agli allenamenti della squadra fino al completamento delle visite mediche e dell’ufficializzazione del trasferimento.

L’annuncio ufficiale dell’acquisto del calciatore scozzese è atteso per la giornata di domani, coincidente con la chiusura del mercato estivo a mezzanotte. Le trattative e le operazioni di mercato non saranno più possibili dopo tale termine, rendendo questo momento cruciale per la conclusione dell’accordo.