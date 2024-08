Napoli-Parma verso il sold out con l’arrivo dei nuovi acquisti Lukaku e McTominay

L’entusiasmo a Fuorigrotta cresce vertiginosamente in vista della sfida di sabato tra Napoli e Parma al Maradona.

Napoli è in piena ebollizione. Con l’arrivo dei nuovi acquisti Romelu Lukaku e Scott McTominay, la città partenopea vive giorni di grande entusiasmo e aspettativa per la prossima sfida di campionato. La gara Napoli-Parma, in programma per dopodomani sera allo stadio Diego Armando Maradona, si avvicina al sold out, con i tifosi in fermento per assicurarsi un posto sugli spalti.

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, l’anticipo di sabato 31 agosto, con fischio d’inizio previsto alle 20:45, ha scatenato una vera e propria corsa ai biglietti. La vittoria convincente di domenica scorsa contro il Bologna ha galvanizzato ulteriormente l’ambiente, mentre il mercato del Napoli ha fatto sognare i tifosi con i colpi di David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay.

Lukaku, attaccante di fama internazionale, e McTominay, centrocampista solido e determinato, sono i protagonisti della rivoluzione estiva voluta dal nuovo allenatore Antonio Conte. Questo rinnovato slancio ha fatto crescere l’entusiasmo cittadino, rendendo quasi impossibile trovare un biglietto disponibile per la partita contro il Parma. Nonostante le alte temperature di fine agosto, che continuano a richiamare i napoletani verso le spiagge, la voglia di vivere l’emozione del calcio dal vivo sta avendo la meglio.

Si prevede una presenza massiccia di tifosi al Maradona, con almeno 50 mila spettatori attesi per supportare il capitano Giovanni Di Lorenzo e il resto della squadra. L’attesa per il debutto dei nuovi acquisti e la crescente fiducia nel progetto di Conte rendono questo incontro una delle gare più attese della stagione.