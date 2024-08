L’Al-Ahli spinge per Osimhen: in corso le trattative con l’agente del calciatore

Il club saudita sta cercando di definire i dettagli del contratto con Calenda mentre si prepara a presentare una nuova offerta al Napoli.

Il mercato dei trasferimenti continua a riservare sorprese. L’Al-Ahli, club di punta della Saudi Pro League, sta intensificando le sue manovre per acquisire Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in forza al Napoli.

Secondo le ultime informazioni riportate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito ufficiale, la trattativa è entrata in una fase cruciale. Nella giornata di oggi, i rappresentanti del club saudita hanno proseguito le discussioni con Roberto Calenda, agente di Osimhen, per definire i termini di un possibile contratto. Le due parti stanno cercando un accordo che soddisfi entrambe le esigenze.

Pressione e Concorrenza

Nonostante l’attenzione di grandi club europei come Chelsea e Paris Saint-Germain, è l’Al-Ahli a mostrare il maggiore interesse per il calciatore. Di Marzio sottolinea che, mentre le offerte dei club europei continuano a essere prese in considerazione, è il club saudita a fare la corsa più intensa per strappare Osimhen al Napoli.

“Le trattative con l’agente di Osimhen sono in fase avanzata e i sauditi stanno cercando di trovare un’intesa sul contratto prima di formulare una nuova offerta ufficiale al Napoli,” ha rivelato Di Marzio.

Un’Occasione da Non Perdere

La situazione attuale suggerisce che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere più incline a considerare una cessione di Osimhen, vista l’opportunità economica che si presenta. Con la volontà di ottimizzare i guadagni e la pressione dei club concorrenti, il Napoli potrebbe finalmente accettare l’offerta degli arabi, che sembra essere più vantaggiosa rispetto ai tentativi dell’estate passata.

L’evoluzione di questa trattativa potrebbe cambiare gli equilibri del mercato e influenzare le strategie future sia per il Napoli che per il calciatore stesso. Restiamo aggiornati per ulteriori sviluppi.