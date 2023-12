Mazzarri peggio di Garcia: quinta sconfitta alla sua ottava partita

Quinta sconfitta in otto gare per Mazzarri: il Napoli in crisi. Leggi le pagelle e le critiche dei media sulla situazione preoccupante della squadra.

Il Napoli di Walter Mazzarri sta vivendo un periodo difficile, con la quinta sconfitta in otto partite che ha attirato l’attenzione dei media sportivi. I giornalisti hanno assegnato al tecnico un voto critico, paragonandolo addirittura al precedente allenatore Rudi Garcia. Analizziamo cosa dicono le principali testate sportive a proposito del momento difficile del Napoli.

TMW, uno dei portali sportivi più autorevoli, ha assegnato a Mazzarri un 5 in pagella. Secondo loro, il tecnico sta facendo addirittura peggio di Rudi Garcia, con la squadra che sembra aver smarrito i principi di gioco. La quinta sconfitta in otto partite indica un trend preoccupante per il Napoli, attualmente settimo a -17 dalla vetta: “Quinta sconfitta alla sua ottava partita. A guardare solo questo ruolino, si può dire che sta facendo peggio di Garcia. Sembrava potesse risolvere i problemi, invece il Napoli pare aver smarrito tutti i suoi principi di gioco. I campioni d’Italia alla diciassettesima giornata di campionato sono settimi a -17 dalla vetta”.

Anche La Gazzetta dello Sport si è espressa in modo critico nei confronti di Mazzarri. Nonostante la squadra abbia giocato in inferiorità numerica, la prestazione non è stata convincente. La squadra tiene la palla, ma sembra non sapere cosa farne. Il tecnico è stato chiamato per risolvere i problemi del Napoli, ma la situazione sembra peggiorare. La Gazzetta dello Sport incalza: “È l’ora di fare qualcosa”.

Il Corriere dello Sport ha confermato il voto 5 per Mazzarri, sottolineando il prestigioso traguardo delle 500 panchine in Serie A, ma mettendo in evidenza le preoccupazioni. Le 150 panchine con il Napoli sono un dato di prestigio, ma le 5 sconfitte in 8 partite indicano una fragilità strutturale preoccupante. La manovra è lenta, manca pericolosità e la squadra sembra nervosa. I colonnelli continuano a tradire il tecnico, che ha vissuto una debacle persino in inferiorità numerica.