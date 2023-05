Massimo Ranieri, l’amore per Napoli e il duetto con Osimhen: “Viviamo un meraviglioso delirio”

Il cantante Massimo Ranieri è intervenuto alla Gazzetta soffermandosi sull’imminente Scudetto del Napoli di Osimhen e compagni.

Massimo Ranieri, celebre cantante napoletano, ha espresso la sua opinione sull’ormai imminente conquista dello scudetto da parte della squadra partenopea allenata da Luciano Spalletti. In occasione del suo 72° compleanno, Ranieri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha elogiato il meraviglioso delirio che si sta vivendo a Napoli in questi giorni grazie allo splendido lavoro di Osimhen e compagni che stanno portando a termine una stagione fantastica.

SCUDETTO NAPOLI E DUETTO CON OSIMHEN: LE PAROLE DI MASSIMO RANIERI

Massimo Ranieri è molto felice di quello che si sta vivendo a Napoli. Secondo le parole dell’interprete di “Perdere l’amore”, lo scudetto rappresenterebbe per tutti i napoletani un regalo molto speciale.

“Riceverò lo scudetto come regalo? Non lo diciamo ancora (ride, ndr). Ciò che sta accadendo è bellissimo, non ho visto una simile apoteosi nemmeno ai tempi di Maradona“, ha scherzato Ranieri.

Il cantante ha poi parlato della sua grande passione per la squadra azzurra, seguita con assiduità fin dagli anni Sessanta, e ha sottolineato l’importanza di questo momento per la città di Napoli.

“Io seguo assiduamente la squadra dagli anni Sessanta e penso che stiamo vivendo un meraviglioso delirio di cui avevamo bisogno”.

Infine, in risposta alla domanda con chi vorrebbe duettare cantando “Perdere l’amore”, Ranieri ha sorpreso tutti scegliendo Victor Osimhen, centravanti nigeriano della squadra partenopea. Secondo il cantante, Osimhen ha delle caratteristiche uniche nel panorama del calcio, con una imprevedibilità musicale simile a quella di un artista che non si sa mai dove e come andrà a concludere. “Non ricordo un centravanti con queste caratteristiche”, ha ammesso Ranieri, elogiando la capacità di Spalletti di incanalare il talento del giovane attaccante nella giusta direzione, sia sul piano tecnico che del carattere.

“Stavolta dico Osimhen, ha una imprevedibilità musicale. Non sai mai come e dove possa concludere a rete, ha delle leve lunghissime, si lancia come un’aquila. Non ricordo un centravanti con queste caratteristiche. Il nigeriano è uno dei capolavori di Luciano Spalletti, che ha saputo incanalarlo nella direzione giusta sul piano tecnico e del carattere”.