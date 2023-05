Paolo Del Genio difende il Napoli: così ha zittito i detrattori

Il giornalista Paolo Del Genio bacchetta sui social chi aveva espresso dubbi e critiche sul Napoli, che poi ha dominato il campionato grazie a Spalletti e ai suoi calciatori.

Con un post sui social, il giornalista Paolo Del Genio ha voluto sottolineare l’incredibile stagione del Napoli, difendendo la squadra dalle critiche ricevute all’inizio del campionato da parte di chi aveva espresso giudizi poco lusinghieri su allenatore e calciatori.

Il Napoli, guidato da Luciano Spalletti, ha infatti dominato il campionato, dimostrando il valore della compagine azzurra nonostante le perplessità iniziali di molti. Del Genio, in un post sarcastico, ha elencato alcune delle critiche ricevute dalla squadra all’inizio della stagione: “Meret non è da Napoli. Mario Rui può giocare solo in B. Kim non si posiziona bene. Lobotka è un pacco, 25 milioni buttati. Di Lorenzo se era buono a 25 anni non giocava in C e a 27 ad Empoli. Zielinski è una palla al piede. Osimhen fa per e per. Kvaratskelia dribbla solo e non passa mai. Spalletti sbaglia sempre i cambi. De Laurentiis non vuole vincere lo scudetto. Giuntoli è un Ds da categoria minore.”

Del Genio ha quindi concluso il suo post, ironizzando sui paragoni tra la dirigenza del Napoli e le figure di Maldini, Zanetti e Nedved, facendo i complimenti alla squadra per aver dimostrato il contrario sul campo. L’incredibile stagione del Napoli ha così zittito i detrattori, facendo rivalutare il valore dell’allenatore e dei suoi calciatori.