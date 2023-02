Mario Di Leva, dopo Sanremo ha vissuto il suo sogno al Maradona con il Napoli

Il giovane attore Mario Di Leva ha vissuto un sogno che si è avverato prima della partita Napoli-Cremonese.

Il giovane attore napoletano Mario Di Leva, dieci anni, è stato protagonista di un momento davvero speciale prima della partita Napoli-Cremonese al Maradona. La sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo con Amadeus ha catturato l’attenzione di molte persone, che hanno ammirato la sua bravura e la sua simpatia. Tuttavia, il suo sogno si è avverato quando il club del suo cuore, il Napoli, lo ha invitato come ospite speciale allo stadio.

Prima dell’inizio della partita, Mario ha ricevuto una maglia autografata dalla squadra intera, consegnatagli dal presidente Aurelio De Laurentiis e dall’allenatore Luciano Spalletti. Questo gesto ha dimostrato il grande supporto del club azzurro nei confronti di Mario e la sua passione per il calcio.

Per il giovane attore, questa è stata un’occasione unica e indimenticabile. Ha espresso la sua gioia sui social media, condividendo foto che lo mostrano sorridente accanto ai suoi beniamini del Napoli. La sua visita allo stadio ha reso ancora più speciale questa serata per i tifosi del Napoli, che hanno potuto condividere il loro amore per il calcio con un giovane talento emergente.

In conclusione, questo gesto del club azzurro verso Mario Di Leva ha dimostrato che il calcio non è solo uno sport, ma anche un modo per unire le persone e condividere emozioni e passioni. Il giovane attore ha dimostrato di essere un vero tifoso del Napoli e il club gli ha reso onore, offrendogli un’esperienza indimenticabile che rimarrà nella sua memoria per sempre.