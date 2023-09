Marino duro su Garcia: “Non lo apprezzo, avrei tenuto Spalletti”

L’ex dirigente Marino critica l’operato di Garcia al Napoli: “Prestazioni sconcertanti, non lo apprezzo. Avrei provato a trattenere Spalletti”.

CALCIO NAPOLI. Pesanti critiche di Pierpaolo Marino all’operato di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Intervenuto a “Il bello del calcio”, l’ex dirigente azzurro non ha risparmiato giudizi negativi sul tecnico francese.

Un Inizio Balbettante

“La stagione scorsa è stata unica; vincere il campionato già a fine anno è incredibile e difficilmente replicabile,” ha detto Marino. “Ma l’inizio di questa stagione è stato balbettante. L’ambiente attuale è negativo, e noi addetti ai lavori contribuiamo a crearlo con le nostre azioni.”

Critiche a Garcia

Marino non ha nascosto la sua “non predilezione” per l’attuale allenatore Rudi Garcia: “Non nascondo la mia non predilezione per Rudi Garcia, il mio tweet contro di lui lo feci tanti anni fa dopo una sua sconfitta contro Edy Reja”.

Secondo Marino, Garcia non è riuscito a mantenere l’equilibrio tra dialogo e disciplina che aveva caratterizzato l’era di Luciano Spalletti. “Io avrei cercato di trattenere Spalletti,” ha aggiunto Marino, sottolineando che non vede la necessità di portare allenatori dall’estero.

Il Ruolo dei Dirigenti Sportivi

Oggi più che mai, secondo Marino, i direttori sportivi hanno il compito di controllare sia la squadra che l’allenatore, soprattutto in un ambiente calcistico sempre più dominato da presidenti-manager e agenti. “Io stresserei tutti con diverse riunioni, come all’epoca di Maradona,” ha detto.

Un Messaggio per De Laurentiis

Marino ha anche avuto parole di incoraggiamento per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Lo abbraccio e sono sicuro che saprà cosa fare. Ora ha il dovere di difendere la sua scelta senza rompere il giocattolo,” ha concluso Marino.