Marelli: “Pareggio del Napoli da annullare. Fuorigioco attivo di Lozano”

Luca Marelli dichiara che il pareggio del Napoli è da annullare per il fuorigioco attivo di Lozano. Lo scrive l’ex arbitro e attuale esperto di moviola arbitrale

Luca Marelli esprime un parere discordante rispetto all’arbitro in merito al goal del pareggio del Napoli contro l’Ajax. Secondo l’ex direttore di gara ed attuale esperto di moviola arbitrale la rete di Giacomo Raspadori andava annullato a causa della posizione irregolare di Hirving Lozano. Nel dettaglio a suo parere il goal è viziato da una posizione irregolare di Lozano. Saltando di fronte al portiere, il messicano influenza lo stesso e quindi è in posizione di fuorigioco attiva.

Per Marelli fuorigioco attivo di Lozano nel pari del Napoli contro l’Ajax di Raspadori

Facendo riferimento al regolamento, secondo cui un calciatore deve essere considerato in fuorigioco se tenta chiaramente di giocare il pallone quando questa azione impatta sull’avversario, Marelli scrive: “Lozano salta in mezzo all’area e di fronte al portiere. Partecipa attivamente all’azione? Ovviamente la risposta è affermativa dato che il portiere viene direttamente impattato dal tentativo di Lozano perché non può sapere che Lozano stesso non arriverà ad impattare il pallone di testa. Per tal motivo non può concentrarsi su Raspadori, unico in posizione regolare che possa legittimamente giocare il pallone. La rete del pareggio del Napoli, pertanto, era da annullare per fuorigioco attivo di Lozano”.