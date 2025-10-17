Maradona ha “venduto” sua figlia: l’orribile retroscena venuto fuori dopo la morte | Ecco cos’ha chiesto in cambio
Un gesto inaspettato quello compiuto da Maradona. L’eterno campione ha venduto sua figlia: la notizia è emersa da poco.
Negli ultimi anni, intorno alla figura di Diego Armando Maradona sono emerse numerose storie, spesso contrastanti, che hanno contribuito ad alimentare il mito e le ombre del campione. Dopo la sua morte, avvenuta nel novembre 2020, nuove rivelazioni hanno iniziato a circolare, alcune difficili persino da immaginare. Tra queste, un presunto retroscena che riguarda il rapporto con la sua famiglia e, nello specifico, con una delle sue figlie.
Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe venuto alla luce un episodio che ha scioccato tifosi e opinione pubblica: l’ipotesi che Maradona, in un momento di grande fragilità personale, abbia “ceduto” la propria figlia in circostanze poco chiare. La notizia, rilanciata da diversi media sudamericani, viene raccontata come parte di una trattativa che il Pibe de Oro avrebbe portato avanti con persone a lui vicine.
Maradona, noto per la sua vita tormentata tra genio calcistico e dipendenze, avrebbe accettato condizioni discutibili pur di ottenere benefici immediati. In cambio, pare abbia chiesto favori personali.
Queste rivelazioni hanno riacceso il dibattito sull’uomo dietro al campione. Maradona è sempre stato un personaggio complesso: adorato come una divinità a Napoli e in Argentina, ma anche protagonista di episodi controversi che hanno spesso minato la sua immagine pubblica. La vicenda della “figlia ceduta” si inserisce in una lunga lista di scandali che accompagnano la sua biografia.
Una figura divisiva
Non è la prima volta che dopo la sua morte emergono storie difficili da verificare, a metà tra verità e leggenda. Ma in questo caso sembrerebbe tutto vero. Una doccia gelida per chi è appassionato di Maradona. Una notizia che ha dell’assurdo ma che potrebbe trovare riscontri.
Resta il fatto che la vita di Maradona continua a suscitare un interesse da parte di tutto il mondo, con un confine sempre più labile tra cronaca e mito. L’idea di un campione che avrebbe “venduto” sua figlia scuote l’opinione pubblica, e al tempo stesso conferma quanto la sua figura resti divisiva.
L’insolita richiesta
La storia che circola riguarda un curioso retroscena legato a Diego Armando Maradona e al matrimonio di sua figlia Giannina con il calciatore Sergio “Kun” Aguero. Nel 2008, secondo quanto riportato in un video di Tik Tok pubblicato da Il Calcio Nostrano, Aguero avrebbe chiesto a Maradona il permesso di sposarla, e l’ex campione argentino avrebbe scherzato dicendo che la “dote” richiesta era molto semplice: segnare due gol contro il Brasile. Una richiesta insolita, che ricalca le tradizioni antiche della dote, ma reinterpretata in chiave calcistica.
Incredibilmente, proprio nello stesso anno, alle Olimpiadi di Pechino, Agüero riuscì a segnare due reti decisive nella semifinale contro il Brasile, contribuendo alla vittoria per 3-0 dell’Argentina. Poco dopo arrivò anche il matrimonio con Giannina, suggellando così la promessa “simbolica” con il suocero.