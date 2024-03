Stadio Maradona, fiducia De Laurentiis-Comune: addio alla pista d’atletica, ecco il piano

De Laurentiis e il Comune di Napoli studiano il progetto di ammodernamento del Maradona per Euro 2032, con l’addio alla pista d’atletica.

CALCIO NAPOLI – Il progetto di ammodernamento dello Stadio Maradona in vista di Euro 2032 è al centro del dialogo tra Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli. Secondo quanto riportato dal Mattino, a Palazzo San Giacomo c’è fiducia di trovare una soluzione condivisa con il patron azzurro.

“Gli Europei li vogliono tutti: dal Governo al Comune fino allo stesso De Laurentiis“, si legge, evidenziando l’occasione ghiotta per rilanciare l’impianto e il turismo sportivo dopo la vittoria dello scudetto.

Uno dei nodi da sciogliere riguarda la pista d’atletica, che De Laurentiis non vuole più all’interno dello stadio. “Trapela la volontà del patron di aiutare a fare una pista di atletica a regola d’arte in un altro sito, magari sempre nella zona occidentale come il parco dello Sport di Bagnoli“.

Il Comune attende il progetto del numero uno del Napoli, corredato da un piano di fattibilità tecnico e finanziario per definire chi sosterrà gli interventi. “De Laurentiis starebbe preparando un business plan che stabilisce la fattibilità finanziaria del progetto, dove prospetta le fonti di ricavo“.

Le indicazioni UEFA per Euro 2032 sembrano andare nella direzione auspicata dal presidente azzurro: “Oggi il principio è che la folla dovrebbe essere il più vicino possibile al campo, con un margine di circa 7,5 metri dietro la linea di fondo e 6 metri dietro le laterali“.

La pista di atletica verrebbe quindi spostata, in linea con le esigenze moderne del calcio di avere il pubblico più vicino possibile al rettangolo di gioco. Un’operazione che rientra nel progetto di fattibilità che De Laurentiis sta preparando per convincere il Comune.

Dopo il trionfo in campionato, il patron azzurro punta a rilanciare anche lo stadio Maradona, per renderlo all’altezza delle migliori arene europee. Un progetto ambizioso che richiede la piena sinergia con le istituzioni cittadine.