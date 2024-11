Manna: “Conte scelta per costruire, non per vincere subito. Serve pazienza”

Il direttore sportivo del Napoli interviene a DAZN prima della sfida contro l’Inter

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Napoli. Il ds azzurro ha toccato vari temi, dal progetto Conte al recente tweet di De Laurentiis.

“Il tweet del Presidente De Laurentiis? Siamo stati coerenti col nostro messaggio iniziale”, ha esordito Manna. “Il presidente lo ha ribadito, noi siamo concentrati sul lavoro quotidiano”.

La visione del club

“È un bel campionato, le squadre anche in Europa stanno facendo molto bene”, ha proseguito il ds. “Noi speriamo di essere all’altezza di un simile palcoscenico. Abbiamo sempre ribadito l’importanza di restare uniti anche nei momenti di difficoltà”.

“Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto”, ha sottolineato Manna. “Le partite sono fatte di dettagli ma noi speriamo di fare buone prestazioni”.

Il modello Inter e il progetto Conte

Sul percorso da seguire, Manna ha citato due esempi: “L’Inter ha dominato lo scorso anno, svolge il proprio lavoro con competenza. L’Atalanta ha vinto l’Europa League, ha giocato la supercoppa e ha un allenatore eccezionale. Noi dobbiamo lavorare bene come stanno facendo loro”.

Infine, il ds azzurro ha parlato del nuovo allenatore: “Conte non va presentato, lo abbiamo scelto per costruire, non per tornare subito a vincere. Lui è l’allenatore migliore possibile. Il suo curriculum parla da solo e il suo valore è noto”.

“C’è bisogno di tempo, noi chiediamo pazienza”, ha concluso Manna. “Non vogliamo che i tifosi smettano di sognare ma dobbiamo restare umili e tenere i piedi per terra”.