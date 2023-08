Mancini, Varriale attacca: “l’Intervista apre scenari inquietanti in FIGC”

Enrico Varriale analizza le parole di Mancini sull’addio in Nazionale: “Ora Gravina deve rispondere agli scenari inquietanti”

Le parole di Roberto Mancini per spiegare le sue dimissioni da ct della Nazionale hanno catturato l’attenzione del giornalista Rai Enrico Varriale. Attraverso un tweet polemico, Varriale afferma che Mancini ha aperto “scenari inquietanti” sulla FIGC, chiedendo una presa di posizione al presidente Gravina.

“Le interviste acuminate dell’ex ct Mancini, oltre a chiarire che le dimissioni non sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, aprono scenari e interrogativi inquietanti sulla situazione in FIGC che non potranno essere elusi” ha scritto Varriale.

Il giornalista punta il dito in particolare sulle parole di Mancini, che ha parlato di divergenze interne e situazioni cambiate come motivi del suo addio. Circostanze che secondo Varriale nasconderebbero tensioni poco trasparenti all’interno della Federazione.

Da qui la stoccata al presidente Gravina: “Ora si attende la risposta del numero uno federale”. Insomma, Varriale chiede chiarezza e vuole che Gravina faccia luce sugli scenari poco rassicuranti descritti da Mancini dopo l’addio. Un affondo polemico che certamente farà discutere.

