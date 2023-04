Malore Szczesny, il sostegno dei tifosi partenopei: “Forza Campione, ti aspettiamo in campo contro di noi”

I messaggi di sostegno dei tifosi partenopei al portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, dopo il malore con lo Sporting Lisbona: la dimostrazione che il tifo sportivo supera le differenze.

Durante la partita di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona andata in scena ieri sera, il portiere bianconero Wojciech Szczesny è stato colpito da un malore improvviso che ha destato tanta preoccupazione in primis al giocatore stesso, poi anche tra compagni e tifosi. Tanti i messaggi di sostegno ricevuti dal polacco, quelli provenienti dai tifosi napoletani hanno fatto particolarmente piacere.

Sono stati diversi i messaggi di incoraggiamento sul web per il portiere bianconero, anche in occasione della sfida Juventus-Napoli in programma il 23 aprile: “Forza campione, ti aspettiamo in campo contro di noi”, “Non mollare, sei un grandissimo portiere”, “Il mio pensiero va a te, stai bene e torna in campo presto”.

Szczesny ha risposto alle manifestazioni di affetto con parole di gratitudine: “Ho avuto un po’ d’ansia, ma ho fatto tutti i controlli ed è ok. Grazie a tutti per i messaggi, sono felice di sentire il vostro sostegno. Perin? È un ragazzo d’oro, ha fatto un doppio miracolo e non si lamenta mai”.

Nonostante gli episodi poco edificanti che spesso coinvolgono la città, i tifosi napoletani hanno dimostrato ancora una volta di avere una sensibilità disarmante e di saper distinguere il tifo sportivo dalla vita quotidiana.