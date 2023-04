Gazzetta – Aouar il Napoli sfida la Roma: si libera a parametro zero

Il Napoli sfida la Roma per Haussem Aouar, centrocampista del Lyone che a fine stagione si libera a parametro zero.

Le ultime notizie di calciomercato parlano di Aouar vicino alla Serie A, soprattutto alla Roma, tanto che molti quotidiano oggi scrivono che il giocatore avrebbe già svolto almeno una parte delle visite mediche con la società giallorossa. Ma proprio da Roma non arrivano conferme ufficiali.

Calciomercato: Roma e Napoli su Aouar

Gazzetta dello Sport scrive: “Aouar è nel mirino giallorosso già da un po’, fa gola a Tiago Pinto e non solo, perché

su di lui continuano ad esserci anche il Napoli e il Betis. In questi giorni pasquali è stato a Roma, che al centrocampista è pronto ad offrire un quinquennale a circa tre milioni di euro“.

Il general manager della Roma Tiago Pinto alla domande se la Roma fosse in pole position per Aour ha detto: “Non voglio fare la fine della Ferrari che va sempre in pole, senza però vincere mai. Aouar è un grande giocatore, la stampa lo accosta a noi da tempo, vedremo cosa succederà. Visite mediche? No, non le ha fatte“. Quelle di Tiago Pinto potrebbero essere smentite di rito, ma Gazzetta rilancia il nome di Aouar in ottica Napoli, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli pronto a sfruttare il momento propizio.