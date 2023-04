Napoli: festa e partita scudetto in chiaro, contatti con la Rai

La partita del Napoli che apre alla festa scudetto sarà trasmessa in chiaro, De Laurentiis contatta anche la Rai.

De Laurentiis e gli ultras verso la distensione, gli incontri in prefettura sono serviti al dialogo. Già per la sfida Napoli-Verona potrebbero esserci novità, ma il Maradona diventerà una bolgia per Napoli-Milan.

Corriere del Mezzogiorno scrive: “Distensione e serenità con i tifosi e una sorta di tregua per affrontare al meglio i prossimi impegni del Napoli e anche l’imminente festa scudetto, sia quella spontanea che quella programmata per il 4 giugno“.

Festa scudetto: diretta Rai

Già da tempo si parla di una diretta Rai anche per la partita che può assegnare lo scudetto al Napoli. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “De Laurentiis ha chiesto la diretta tv per ragioni di sicurezza. Contattata la Rai e altre piattaforme televisive“.

Ieri al Ministero dell’Interno il presidente De Laurentiis ne ha discusso con il Ministro Piantedosi, il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba e il questore Giuliano: l’obiettivo è evitare ogni tipo di violenza, dialogando anche con i capi ultras delle Curve per “ascoltare le loro richieste” e “andare incontro alle loro esigenze”, secondo quella che assomiglia ad una vera e propria proposta di pace.