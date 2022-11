Lobotka il soprannome di Spalletti per lo slovacco

Spalletti ha un soprannome per Lobotka: cinghialotto, detto chiaramente in modo affettuoso, per la capacità di sgusciare sempre via.

Il centrocampista slovacco è un autentico punto fermo della squadra azzurra: gioca Lobotka e altri dieci, questo è chiaro. Anche perché in rosa non c’è un vero e proprio sostituito. Ma Spalletti ad esempio lo ha schierato titolare anche con i Rangers in Champions League, partita che magari poteva anche prevedere un turnover più ampio.

Il tecnico ha paragonato Lobotka ad Iniesta, per l’importanza che ha nella squadra partenopea. Parole importanti quelle di Luciano Spalletti che col centrocampista ha un ottimo rapporto, oltre che avere di lui una grande stima a livello tecnico e professionale. Non è un caso che proprio Spalletti sia autore della rinascita di Lobotka che con Gattuso non riusciva mai a giocare.

Gazzetta dello Sport torna sul clima di fiducia e serenità che c’è in casa azzurra. Un clima ideale per portare avanti questa stressante prima parte della stagione, in cui si gioca praticamente ogni due o tre giorni e quindi c’è bisogno di gruppo unito e compatto. Il Napoli ha dimostrato di esserlo, con i compagni che si aiutano nelle difficoltà, in campo e fuori dal campo.

Un clima che permette anche a Spalletti di dare un soprannome a Lobotka, come scrive Gazzetta: “Ormai Stanley si è abituato ad ogni mossa avversaria. Perchè se anche marcato a uomo, duro, lui difficilmente va giù con il suo baricentro basso. Un ‘cinghialotto’ lo definisce, affettuosamente, Spalletti che nello slovacco ha trovato l’evoluzione di Pizarro, fino a ieri il regista preferito dal toscano“.

Lobotka sarà titolare anche nella sfida di Anfield col Liverpool, gara in cui gli azzurri dovranno difendere il primo posto nel Girone A. Mentre Klopp vuole fare l’impresa e rimediare alla brutta sconfitta del Maradona.