Kvaratskhelia statistiche da paura, meglio di Higuain e Ronaldo. Sgretolato Leao

Kvicha Kvaratskhelia macina record, le statistiche dei gol a gli permettono di superare Higuian, Ronaldo e Leao.

Il giocatore georgiano ha messo a segno 8 reti molto più velocemente degli altri colleghi. Inoltre Kvaratskhelia gioca da attaccante esterno, quindi un ruolo diverso ad esempio da quello di Higuain, ma anche di Cristiano Ronaldo che pur partendo da esterno a sinistra diventava il terminale offensivo di riferimento di ogni squadra con cui ha giocato.

Il georgiano sta incantando veramente tutti. Spalletti lo ha messo a paragone con Salah, ma in generale Kvartskhelia ha caratteristiche personali che lo rendono unico ed inimitabile e dopo 16 partite in maglia azzurra si può già dare una prima valutazione. Anche perché l’ex Dinamo Batumi è uno dei più presenti, con Spalletti che non ne farà a meno nemmeno nella sfida con il Liverpool ad Anfield.

Statistiche gol Kvaratskhelia

Corriere dello Sport ha pubblicato una statistica che fa capire con i numeri l’impatto di Kvaratskhelia sul Napoli e sulla Serie A: “Kvara in 75 giorni e 1.128 minuti giocati ha messo a segno 8 gol, di 6 in campionato e 2 in Champions League. Higuain ci impiegò 1.723 e 140 giorni, Cristiano Ronaldo 2.474 minuti giocati e 168 giorni infine Ibrahimovic 3.585 minuti giocati e 259 giorni. Volendo rapportare poi il trend di Kvara con Leao, il calciatore portoghese in forza al Milan, raggiunse quota 8 reti in stagione 3.843 minuti giocati e 626 giorni“.

Solo le statistiche dei gol di Kvaratskhelia non bastano a comprendere bene l’impatto del giocatore sul Napoli. Perché il georgiano ha messo a referto anche 10 assist. Ma in generale la sua presenza in campo è sempre importante, perché attira gli avversari che devono almeno raddoppiarlo per sperare di poterlo fermare. Cosa che non riesce sempre, ecco perché in molti casi la marcatura addirittura viene triplicata, lasciando quindi liberi spazi in cui si possono inserire gli altri compagni di squadra.