Liverpool-Napoli: “Napoletani ratti, vi stiamo aspettando” la scritta ad Anfield

Liverpool-Napoli di Champions League si gioca in un clima veramente infuocato, ad Anfield appaiono scritte contro i napoletani.

Il clima sarà tutt’altro che amichevole a Liverpool e minaccia di essere ancora peggiore con l’arrivo dei tifosi del Napoli. Gli azzurri si giocano il primo posto nel Girone A. La squadra di Spalletti ha un vantaggio importante, vista anche la larga vittoria dell’andata allo stadio Maradona per 4-1, ma Klopp e Salah vogliono rimediare alla brutta sconfitta e sono feriti nell’orgoglio.

Curva Kop ad Anfield: scritte contro i napoletani

Spalletti non crede alle lusinghe di Klopp, sa bene che il Liverpool giocherà fino alla fine per guadagnare il primo posto con una impresa sportiva. La squadra inglese è in un momento difficile, ma ha sempre tantissimi campioni che possono fare la differenza.

La partita si annuncia spettacolare ma il clima si preannuncia veramente teso. Il segnale sono le scritte contro i napoletani ad Anfield prima di Liverpool Napoli. Nei pressi della curva Kop con una bomboletta spray è stato scritto: “Napoletani ratti! Scappate, scappate! Non siete i benvenuti! Vi stiamo aspettando”. A quanto pare le scritte sono già state cancellate dalle autorità locali, ma questo non cancella la minaccia fatta dagli hooligans che promettono battaglia.

Già lo scorso 8 settembre 2022 a Napoli ci furono scontri tra le tifoserie, quindi c’è la massima allerta da parte della polizia locale.