Repubblica – “Ti taglio la gola terrone di m***a” Inter-Sampdoria, caccia al meridionale

Inter-Sampdoria gli ultras nerazzurri volevano il settore vuoto per l’uccisione del capo ultras Baiocchi, aggrediti anche meridionali.

Una delle tante scene vergognose del calcio italiano è andata in onda durante Inter-Sampdoria, in cui gli ultras ancora una volta hanno dimostrato di poter disporre dello stadio a proprio piacimento. Una parte del tifo organizzato nerazzurro ha ‘preso in ostaggio’ un intero settore di San Siro fino a renderlo vuoto. Tra le persone minacciate ci sono anche meridionali.

Ecco quanto scrive Repubblica: “A fine primo tempo hanno detto a tutti noi che eravamo in curva di uscire. Un ragazzo, molto giovane, ha messo le mani addosso a un uomo. La figlia, che avrà

avuto sei o sette anni, ha iniziato a urlare e allora sono intervenuti degli altri ragazzi della curva per fermarlo. In molti gridavano “c’è la bambina, c’è la bambina” A un altro tifoso con figli piccoli al seguito, che protestava per i modi con cui gli era stato intimato di andarsene, uno di questi ragazzini della curva ha urlato “non sai chi sono io terrone di merda, ti taglio la gola“.