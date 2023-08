Liverani: “Il Milan vera favorita per lo scudetto, Napoli dal 2 al 4 posto”

Fabio Liverani, in un’intervista a TuttoMercatoWeb, ritiene il Milan la favorita per vincere lo scudetto di Serie A.

CALCIO NAPOLI. Fabio Liverani, noto allenatore italiano, ha recentemente concesso un’intervista a TuttoMercatoWeb, dove ha discusso vari temi, tra cui la sua squadra favorita per il titolo di Campione d’Italia e le squadre che, secondo lui, si contenderanno i posti per la prossima Champions League.

Spalletti alla Nazionale: Una Scelta Giusta

Liverani ha iniziato parlando della recente nomina di Luciano Spalletti come CT della Nazionale italiana: “Dopo le dimissioni di Mancini, che non mi aspettavo, la scelta di Spalletti è stata la più semplice e anche la più giusta”. Ha poi aggiunto un commento sul crescente impatto economico dell’Arabia nel calcio italiano: “Con un Paese come l’Arabia che entra con questa forza economica nel nostro calcio, è difficile dare giudizi su certe proposte contrattuali che ricevono gli altri”.

La Favorita per lo Scudetto? Il Milan

Quando gli è stato chiesto di esprimere la sua squadra favorita per lo scudetto, Liverani ha risposto senza esitazioni: “Oggi, per entusiasmo, direi Milan”.

E per la Champions?

Liverani ha poi parlato delle squadre che, secondo lui, si contenderanno i posti per la Champions League: “Sicuramente Inter e Napoli, e poi una sorpresa. La Juventus, giocando una partita a settimana, è una delle prime candidate, nonostante le difficoltà della partenza. Le altre devono lavorare tanto e sperare in una stagione negativa delle prime quattro che ho citato”.