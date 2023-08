Napoli, meraviglioso gesto della Curva A che in pochi hanno notato

Nel match tra Napoli e Sassuolo, la Curva A del Maradona ha reso un toccante omaggio a Carlo Mazzone, l’ex allenatore del Napoli recentemente scomparso. Un gesto che merita attenzione.

CALCIO NAPOLI. Mentre il Napoli continua a mostrare la sua forza in Serie A con la seconda vittoria consecutiva, questa volta contro il Sassuolo, un momento particolarmente toccante è sfuggito a molti.

Gli ultras della Curva A hanno dedicato un commovente striscione a Carlo Mazzone, l’ex allenatore del Napoli scomparso la scorsa settimana.

L’ Omaggio a Mazzone della Curva A

Prima dell’inizio della partita al Maradona, è stato osservato un momento di silenzio in memoria di Carlo Mazzone, che è scomparso all’età di 86 anni. Ma il tributo più sentito è arrivato durante il secondo tempo. La Curva A ha srotolato uno striscione che recitava: “Mazzone è partito e non lo fermano più. Continua a correre da lassù. Ciao mister“. Un messaggio che ha toccato i cuori di molti, anche se è passato inosservato dalla maggior parte dei giornalisti presenti.

Sul Campo: Napoli in Forma

Sul fronte sportivo, il Napoli ha mostrato perché è una delle squadre da battere quest’anno in Serie A. Con gol di Osimhen e Di Lorenzo, i campioni d’Italia hanno ottenuto una vittoria convincente, raggiungendo il Milan e il Verona in cima alla classifica. Osimhen, in particolare, continua a brillare, condividendo il titolo di capocannoniere con Giroud, entrambi con tre gol.

Uno dei momenti più belli e umani dello sport

Mentre la vittoria del Napoli contro il Sassuolo è certamente degna di nota, il gesto della Curva A in onore di Carlo Mazzone rappresenta uno dei momenti più belli e umani dello sport. Un tributo che merita di essere condiviso e celebrato, proprio come il legame indissolubile tra una squadra e la sua comunità di tifosi.