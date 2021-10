Libero critica il Napoli: “Gli azzurri si credono perfetti, ma i problemi arriveranno”

Il quotidiano Libero critica il Napoli di Spalletti. Il giornale di Feltri non risparmia frecciatine alla squadra azzurra.

IL QUOTIDIANO LIBERO CONTRO IL NAPOLI

Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri non risparmia frecciate velenose al Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri affrontano il Bologna alla ricerca della nona vittoria dopo il pareggio contro la Roma di Mourinho. Nonostante le polemiche sugli errori arbitrali, Spalletti lavora a testa bassa conscio di avere una squadra forte.

Il Napoli insegue il Milan primo in classifica, proprio il primato degli azzurri non piace alla stampa del nord Italia. L’edizione odierna del quotidiano Libero rassicura il Milan sui futuri problemi che certamente arriveranno per il Napoli.

“C’è imperfezione ovunque. Nella Juve è evidente. Non manca la squadra, manca un obiettivo. Ora deve pensare solo al quarto posto: se pensa allo scudetto rischia di smarrirsi. Anche nel Milan e nel Napoli, prime della classe, ci sono difetti“.

“La differenza è che i rossoneri ne sono consapevoli, il Napoli invece sta vivendo l’illusione di essere perfetto. Ma i problemi arriveranno e Spalletti dovrà rendersene conto”, ha sottolineato il quotidiano Libero.

Parole che non sono piaciute ai tifosi del Napoli e a tutti gli amanti di un calcio pulito ed onesto. L’ordine di Spalletti è chiaro: “pensare al campo” ma appare evidente che il primato del Napoli da molto fastidio da Torino in giù.