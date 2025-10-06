La Nazionale lo aveva chiamato, poi gli hanno preferito Gattuso | La clamorosa rivelazione da Coverciano
La Nazionale azzurra aveva fatto il suo nome per il futuro ma alla fine è stato preferito Gattuso, attuale ct della rappresentativa.
Dal ritiro di Coverciano è emersa una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Stiamo parlando di un calciatore convinto di aver finalmente ottenuto la chiamata in Nazionale. Una gioia immensa, la sensazione di aver raggiunto un traguardo sognato da sempre. Ma le cose non sono andate come sperava.
Il giocatore ha spiegato che dopo quella telefonata iniziale tutto si è complicato. Sembrava già tutto pronto per l’annuncio ufficiale, e invece è arrivato un inatteso dietrofront.
Alla fine, al suo posto, è stato convocato un nome sorprendente: Rino Gattuso. Una decisione che ha destato curiosità e che ancora oggi torna a far discutere. Perché non si trattava di un cambio dovuto a infortuni o altre urgenze. E’ stata una scelta ponderata ma divisiva.
Gattuso incarnava perfettamente quelle caratteristiche, diventando un simbolo anche a livello emotivo. E lo si è già potuto notare nel corso delle prime uscite vincenti portate avanti dall’Italia.
Rimpianti
Ancora oggi, a distanza di tempo, quel calciatore ricorda l’episodio con un misto di amarezza e rassegnazione. Nonostante una carriera rispettabile, quella occasione sfumata resta una ferita aperta. Perché la maglia azzurra non è una chiamata qualsiasi, ma un segno indelebile.
C’è chi difende la scelta dello staff tecnico e chi, al contrario, avrebbe preferito premiare il merito sportivo. Alla fine ne è uscito vincitore Gattuso.
Le parole
“Perché non sono stato chiamato più in Nazionale nonostante nel 2004 fossi al top? Non c’è un motivo in particolare. Però nell’anno 2005/2006 a gennaio, avevo firmato per la Juventus perché l’Inter non mi rinnovava il contratto. Dunque ho firmato per la Juve. Da lì ho fatto sempre tribune fisse”.
“Mancini mi ha messo sempre in tribuna quindi ero non convocabile. Ero un corpo estraneo, mmi allenavo e basta. Quindi non ho potuto partecipare al Mondiale del 2006. Poi siccome soffrivo di infortuni molto spesso, ho deciso con l’allora ct della Nazionale Donadoni di non farmi convocare”. Queste le parole di Cristiano Zanetti rilasciate ad akospodcast.