La Gazzetta punge il Napoli: “Garcia sarà all’altezza di Spalletti?”

La Gazzetta dello Sport punge il Napoli: secondo il quotidiano, nella scorsa stagione Spalletti è stato più decisivo di Osimhen. Ora Garcia dovrà dimostrarsi all’altezza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI.La Gazzetta dello Sport lancia una frecciata al Napoli campione d’Italia. Secondo il noto quotidiano, nella scorsa stagione lo scudetto è nato più dal lavoro di Luciano Spalletti che dalle giocate dei singoli come Osimhen e Kvaratskhelia.

“Spalletti è stato più decisivo di Osimhen, ha tirato fuori il meglio dal Napoli per 38 giornate con una continuità che le rivali non hanno avuto” scrive la Rosea. Che poi si domanda: “Rudi Garcia, il successore, saprà eguagliare il carisma e l’empatia di Spalletti, fondamentali per motivare la squadra?”.

Insomma, secondo la Gazzetta il tecnico toscano è stato l’artefice principale dello scudetto grazie alla sua capacità di compattare il gruppo. Ora toccherà a Garcia dimostrare di poter essere altrettanto decisivo e trascinante per confermare il Napoli campione.

Una bordata, quella della Rosea, che di certo non farà piacere all’ambiente partenopeo. I tifosi sono però fiduciosi: la squadra c’è e con Garcia si può aprire un nuovo ciclo vincente.