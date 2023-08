Moggi non crede nel Napoli: “Difficilmente si ripeterà, Juventus favorita per lo scudetto”

Secondo Luciano Moggi il Napoli faticherà a bissare lo scudetto nella prossima Serie A. L’ex dirigente vede la Juventus come principale favorita senza coppe europee.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Secondo Luciano Moggi sarà difficile per il Napoli ripetersi campione d’Italia nella prossima Serie A 2023/2024 L’ex dirigente, nel suo editoriale per Libero, non crede che gli azzurri possano bissare l’impresa della passata stagione.

“Il titolo è stato ottenuto grazie all’esperienza di Spalletti, abituato in Russia a dosare le forze nel corso della stagione spezzata dai Mondiali” scrive Moggi. Che poi evidenzia come le partenze del tecnico e di Giuntoli saranno pesanti.

Per Moggi la grande favorita per il prossimo scudetto sarà la Juventus, grazie al fatto di non avere impegni infrasettimanali in Europa causa squalifica: “Questo sarà un grande vantaggio nella corsa al titolo” sentenzia l’ex dirigente bianconero.

Insomma, previsioni tutt’altro che ottimistiche per il Napoli da parte di Moggi, che vede la sua ex squadra, la Juve di Allegri, nuovamente in pole position per tornare campione d’Italia nella stagione 2023/2024. I tifosi partenopei sperano di smentirlo.