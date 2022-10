Dossena: “Kvaratskhelia? Il Napoli ha vinto il SuperEnalotto, è un’opera d’arte”

Kvarataskhelia è un’opera d’arte secondo Beppe Dossena, tanto che secondo lui il Napoli ha vinto il SuperEnalotto

Per Beppe Dossena il Napoli ha vinto il SuperEnalotto con Kvaratskhelia. L’ex Campione del Mondo con l’Italia 1982 ha utilizzato parole d’elogio per il calciomercato del Napoli svolto da Cristiano Giuntoli, con il georgiano ritenuto un fuoriclasse: “Kvaratskhelia lo conoscevano tutti, in tanti ci avevano puntato, ma poi diventano importanti i rapporti che si creano tra le dirigenze e gli intermediari. L’opera d’arte l’ha fatta il Napoli sotto questo aspetto, difficile nascondere un calciatore con le sue caratteristiche tecniche sul mercato. Complimenti ai dirigenti azzurri”.

Dossena applaude il calciomercato svolto dal Napoli

Dossena ha proseguito: “Il Napoli con lui ha vinto un Super Enalotto quotidiano, parliamo di un calciatore straordinario. Tutti i tecnici vorrebbero avere i problemi di abbondanza che ha Luciano Spalletti in attacco. Ripeto, tanti conoscevano questo ragazzo, ma è stato bravissimo il Napoli a prenderlo e strapparlo all’agguerrita concorrenza che lo voleva”.

“Parliamo di un elemento con caratteristiche tecniche uniche, complimenti ancora allo scouting azzurro per averci puntato prima di tutti”. Ha concluso Dossena che è felice spettatore delle prodezze del club azzurro sia in ambito nazionale che internazionale, in un approccio di stagione che sta entusiasmando una città intera come Napoli.