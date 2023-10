Kvaratskhelia incanta e conquista: “Parte della stagione del Napoli dipende da lui”

La magia di Khvicha Kvaratskhelia incanta le testate nazionali: prestazione da urlo nella sfida tra Verona e Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia sta vivendo un momento di forma straordinario da diverse settimane, e la sua brillante performance con il Napoli nel match contro il Verona non è di certo passata inosservata. La sua abilità è stata elogiata da tutti, inclusa la sua nazionale, la Georgia, dove ha dimostrato e continua a dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello.

I quotidiani sportivi nazionali non hanno esitato a premiare l’eccezionale prestazione di Kvaratskhelia con voti estremamente alti, riconoscendo il suo impatto cruciale sulla partita contro il Verona e sottolineando il suo ruolo chiave nella squadra del Napoli.

Il Corriere dello Sport gli ha assegnato un 8 in pagella, commentando: “Il Napoli vede il doppio Kvara, che subisce il fallo sistematico, che si rialza, riparte, riempie di sé una gara che gli appartiene.”

La Gazzetta dello Sport gli ha attribuito un voto di 7.5, descrivendo la sua prestazione con le seguenti parole: “In avvio soffre l’interpretazione fisica del Verona. Poi si scatena in dribbling e gol per due volte. Seconda doppietta in Serie A.”

Tuttosport, con un voto di 7.5, ha sottolineato: “Due gol e grandi giocate. Quando Kvara si propone così c’è poco da fare per gli avversari. Dalla sua crescita dipende molto della stagione del Napoli.”

Il Mattino ha elogiato la sua performance con un voto pari ad un 8, dichiarando: “Una doppietta alla sua maniera. Mette a sedere Magnani e poi fa secco Montipò sul suo palo. Una fotocopia il bis con la «skill» dell’accelerazione e del nuovo arciere.”