Koulibaly tutto in 72 ore, City o PSG. ADL vuole Nandez del Cagliari.

Koulibaly conteso da Manchester City e PSG. Il Cagliari ha chiesto Ounas, De Laurentiis vuole Nandez.

Kalidou koulibaly potrebbe sbloccare il mercato del Napoli in entrata, anche se i nomi dei possibili arrivi non fanno sognare i tifosi. Ramadani sta lavorando con il Manchester city per sbloccare la situazione. De Laurentiis aspetta consapevole del fatto che il PSG, alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Thiago Silva, potrebbe inserirsi nella trattativa.

La questione potrebbe chiudersi nelle prossime 72 ore, come afferma il giornalista Alfredo Pedullà. Il City potrebbe arrivare ad offrire 75 milioni, ma con dei bonus difficili da raggiungere, vittoria della Champions, il Napoli chiede 80 o in alternativa 75 ma con dei bonus più semplici.

Fali Ramadani ha cominciato a lavorare anche con il PSG, i francesi dopo un paio di telefonate esplorative potrebbero entrare in maniera prepotente nella trattativa.

Il Napoli è deciso a cedere chiunque abbia un’offerta, dalle parole ai fatti De Laurentiis è convito di questa strategia, se arrivasse una chiamata per cedere Fabian il presidente si è detto disposto ad ascoltarla e sedersi al tavolo delle trattative.

Se per Koulibaly il Napoli potrebbe scatenare un’asta, per Milik invece la situazione si complica, secondo le ultime voci la trattativa con la Roma potrebbe saltare. Dzeko, secondo quanto riferisce Sky sport, avrebbe riferito di voler restare a Roma, bloccando lo scambio Milik-Under.

Il Napoli rischia di restare con il famoso cerino in mano perché Milik potrebbe arrivare a scadenza e liberarsi a parametro zero.

OUNAS AL CAGLIARI, AL NAPOLI PIACE NANDEZ

Dopo il ritorno dal prestito al Nizza, Adam Ounas è nuovamente in uscita dal Napoli. L’esterno classe 1996 non rientra nei piani di Gattuso e piace a varie squadre di Serie A, tra le quali il Cagliari. Ounas è un obiettivo dichiarato dei rossoblù e il club di De Laurentiis sta provando a inserire nella trattativa Nandez. Il Napoli sta infatti cercando un centrocampista e l’uruguaiano classe 1995 andrebbe a rinforzare il reparto a disposizione di Rino Gattuso. Per ora c’è stata solo una prima richiesta da parte degli azzurri, il discorso è quindi da approfondire per vedere se ci sarà la possibilità di inserire Nandez nella trattativa che dovrebbe portare Ounas al Cagliari.