Ghoulam vuole il Wolverhampton. Il terzino Sta trattando col Napoli la risoluzione del contratto per poi trasferirsi in Premier League.

NAPOLI. Faouzi Ghoulam sogna il Wolverhampton. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica il terzino sta trattando al risoluzione del contratto per trasferirsi in premier league. Ecco quanto evidenziato:

“Faouzi Ghoulam è finito indietro nelle gerarchie di mister Gennaro Gattuso. Il coach calabrese gli ha sempre preferito Mario Rui e, talvolta, anche Hysaj nonostante quest’ultimo giochi prevalentemente sulla fascia destra. Il destino di Faouuzi Ghoulam sembra quindi essere lontano da Napoli.

Faouzi Ghoulam ha preso atto che la sua avventura in azzurro, a meno di clamorosi colpi di scena, è giunta al termine, ma avrebbe già individuato la prossima destinazione. Il terzino sinistro, lascerà il campionato italiano di Serie A. Il calciatore sogna l’Inghilterra e il Wolverhampton. Sta trattando col Napoli la risoluzione del contratto per poi trasferirsi in Premier League”.