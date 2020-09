Napoli, Milik non scioglie i dubbi. La Roma vira su Giroud

I giallorossi valutano la pista Olivier Giroud, Milik non ha sciolto i dubbi sulla Roma. Il polacco aspetta ancora la Juventus

Il Napoli è alle prese con la questione Milik, il polacco sogna sempre di approdare alla Juventus. Il patto tra Milik e la Juve nasce quasi tre mesi fa, un’intesa diventata realtà con Sarri. Con l’arrivo di Pirlo, il polacco ha perso posti nella gerarchia delle preferenze. L’altro grande problema è rappresentato da Aurelio De Laurentiis il patron del Napoli è stato chiaro: “Non si fanno sconti sul cartellino“.

Le promesse della Juve a Milik di mesi fa si sono rivelate infondate. I bianconeri sperano che Arkadiusz accetti al corte della Roma per prendere Dzeko. Gli agenti di Milik, di contro, sono convinti che la dirigenza bianconera possa cambiare idea.

Arek spera di spuntarla, è ancora fiducioso, vuole la Juventus.

MILIK, LA ROMA VIRA SU GIROUD

Secondo quanto riporta calciomercato.it, ci sono stati nuovi contatti tra i giallorossi e il Napoli. De Laurentiis, dopo un’iniziale apertura è tornato ad alzare la posta, riportando a cinque milioni di euro la differenza tra domanda e offerta.

Va rilevato, inoltre, che il Napoli non ha ancora raggiunto un accordo totale per lo stipendio di Cengiz Under, anche se ieri c’è stato un nuovo incontro col suo agente Fali Ramadani.

I capitolini, quindi, restano aperti ad altre piste, tra le quali spunta quella che porta a Olivier Giroud. Il francese resta un’idea concreta per l’attacco, ma non vanno escluse altre sorprese nei prossimi giorni, visti i tanti nomi proposti nelle ultime ore alla dirigenza giallorossa. Tra questi, c’è anche Aleksandr Kokorin dello Spartak Mosca, profilo accostato varie volte volte alla Roma negli ultimi mesi.