Tmw – Petagna resta in azzurro, ecco il piano di Gattuso

Il futuro di Andrea Petagna è a Napoli, lo scrive la redazione di Tuttomercatoweb che parla anche di un piano preciso di Gattuso.

Ha dovuto saltare la prima parte del ritiro a Castel di Sangro a causa del coroanvirus, ma ora Andrea Petagna si è messo a disposizione del Napoli e di Gennaro Gattuso. Il calciatore ha cominciato ad allenarsi a Castel Volturno dopo aver superato gli ultimi test. In questi giorni si è parlato molto del suo futuro in maglia azzurra, dato che si era parlato anche di possibili scambi con altre squadre. Anche il padre del calciatore ha confermato tutta la volontà di restare in Campania, una prospettiva che potrebbe diventare sempre più concreta.

Petagna resta a Napoli: ecco come lo utilizzerà Gattuso

L’ariete di Trieste ha il placet di Gennaro Gattuso e fa parte di una chiara strategia per la stagione dei campani. Ringhio vuole tre attaccanti ben differenti con cui affrontare un’annata difficile, piena di gare, di impegni, fitta di sfide delicate. Uno di gamba e fisico come Victor Osimhen. Un falso nove come Dries Mertens. E poi uno di manovra, di spalle e gioco, come Andrea Petagna. Tre uomini da alternare perché l’annata è lunga ed è per questo che il Napoli ha detto di no a due proposte arrivate dall’estero nel corso delle ultime settimane. Una che arrivava ai circa 20 con bonus pagati per prenderlo dagli estensi, ma il Napoli crede nel giocatore e lo considera parte integrante del progetto affidato a Gattuso.

Dunque Petagna è a Napoli per restarci, Gattuso lo può utilizzare come attaccante in grado di fare la sponda e far salire la squadra. Caratteristiche non hanno né Osimhen né Mertens. L’ex Spal potrebbe essere lanciato nella mischia anche in situazioni ‘disperate’ in cui è necessario alzare la palla per arrivare in area di rigore.