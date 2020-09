Carlo Alvino ha parlato a Radio Goal delle cessioni di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, i due giocatori hanno destini diversi sul mercato.

Le possibili cessioni di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly vengono analizzate da Carlo Alvino, il giornalista spiega le differenti prospettive sul mercato. Secondo Alvino la situazione dei due giocatori è “molto diversa. Ad esempio Ruiz è ancora molto giovane e deve esplodere definitivamente, a quanto ne so il Napoli ha alcuna intenzione di cedere lo spagnolo“. Discorso diverso per quanto riguarda Koulibaly su cui c’è sempre il Manchester City. “Il difensore senegalese ha 29 anni, è arrivato ad una maturazione completa e forse è legittimo che voglia cambiare squadra. Penso che Koulibaly possa lasciare il Napoli in questa fase di calciomercato“.

Secondo Alvino, dunque, ci sono due approcci diversi per le cessioni di Fabian Ruiz e Koulibaly. Nel caso del senegalese c’è la volontà di lasciarlo partire, a fronte della giusta offerta. Mentre nel caso dello spagnolo si spinge per tenerlo ancora in azzurro. Ovviamente c’è sempre quella frase pronunciata da De Laurentiis, in cui esprimeva la volontà del club di vendere qualsiasi calciatore se dovesse arrivare l’offerta giusta. Nel caso di Fabian Ruiz bisognerebbe mettere sul piatto almeno 80 milioni di euro.