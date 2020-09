Napoli, allenamento a Castel Volturno: rientrano i nazionali

Report allenamento del Napoli che lavora a Castel Volturno in vista della doppia amichevole con Pescara e Sporting Lisbona.

Il Napoli si è ritrovato al training center di Castel Volturno per preparare le amichevoli dell’11 settembre contro il Pescara e del 13 settembre contro lo Sporting Lisbona. Ecco il report dell’allenamento riportato dal sito ufficiale della SSCN:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Malcuit e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Hysaj, Maksimovic, Zielinski e Milik.