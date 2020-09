Pistocchi: “Due consigli di mercato per il Napoli, Nainggolan è fortissimo”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato di calciomercato e di Napoli ai microfoni di Radio Marte, suggerendo Nainggolan agli azzurri.

Maurizio Pistocchi ‘suggerisce’ Radja Nainggolan al Napoli che sul mercato cerca un centrocampista di spessore. Dopo aver salutato Allan, il club di Aurelio De Laurentiis deve fare almeno un acquisto in mediana. Il centrocampista dell’Inter insieme a Nandez è uno dei nomi nuovi che si fa per la mediana azzurra. Il belga ha 32 anni ma ha dimostrato a Cagliari di essere ancora un ottimo calciatore, che può fare la differenza in ogni contesto. Ha esperienza, anche internazionale e potrebbe fare comodo a Gennaro Gattuso.

Pistocchi a Radio Marte ha parlato di Nainggolan definendolo come un “campione assoluto che potrebbe starci molto bene nel Napoli“. Altro consiglio di mercato del giornalista porta a Samuele Ricci, classe 2001 dell’Empoli: “Fossi nel club partenopeo lo prenderei subito è sicuramente un calciatore da Napoli“. Intanto per il centrocampo si parla anche di Veretout e Nandez: “Il giocatore francese della Roma mi piace molto ed anche quello del Cagliari ha delle ottime potenzialità, sia in fase offensiva che difensiva“.

Accantonato il tema centrocampo e Nainggolan, Pistocchi si concentra su altri giocatori azzurri e sulle scelte di mercato: “Alla fine ha avuto ragione Sarri sui vari Rog, Ounas e Younes che non hanno trovato spazio nemmeno con altri allenatori“.