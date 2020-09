Ceccarini sul mercato del Napoli: “Koulibaly va al City, attenti a Szoboszlai”

Niccolò Ceccarini esperto di mercato fa il punto sulle trattative del Napoli ai microfoni di Radio Goal. Koulibaly osservato speciale.

Il calciomercato del Napoli anche intorno alle cessioni, come quella di Kalidou Koulibaly, su cui si è soffermato Niccolò Ceccarini durante l’intervento a Radio Goal: “Il mercato evolve minuto per minuto, giorno dopo giorno. Ad oggi posso dire che Koulibaly andrà via da Napoli e andrà al Manchester City. Gli azzurri hanno una trattativa in piedi con il club inglese. Poi magari non succederà, ma ad oggi ci sono tutti gli indizi che portano verso una cessione al City di Koulibaly“.

Per le trattative di mercato relative al centrocampo del Napoli, Ceccarini fa sapere che c’è ancora in piedi una trattativa con la Roma per “Veretout, ma attenti a Szoboszlai, può essere lui il colpo del Napoli in mediana, anche se la trattativa è complicata da portare avanti“. Ancora bloccato l’affare Milik alla Roma, nonostante la squadra giallorossa sia una delle poche a chiedere ancora il giocatore polacco. Il mancato addio di Dzeko e la volontà della Juve di provarci per Suarez stanno “rallentando la trattativa”. Di fatto, in questo modo, resta bloccato anche l’arrivo di Under in maglia azzurra.