Gianluca Vigliotti ritiene il Napoli prossimo ad una nuova cessione. Secondo il giornalista si tratta di un sacrificio inevitabile per i partenopei.

Il giornalista Gianluca Vigliotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il calciomercato del Napoli. Secondo Vigliotti per la cessione di Koulibaly mancano solo i dettagli. Il senegalese lascerà la maglia azzurra per raggiungere Guardiola al Manchester City.

Il Napoli ha individuato il suo sostituto in Sokratis Papastathopoulos , in scadenza di contratto con l’Arsenal. Ecco le parole di Vigliotti sul Napoli:

“Tra le cessioni programmate dalla dirigenza del Calcio Napoli, quella più vicina alla conclusione è ovviamente quella di Koulibaly, che a questo punto è inevitabile. Successivamente si potrà pensare di fare altre operazioni in entrata e di prendere qualche calciatore, lo ha detto chiaramente De Laurentiis“.

Vigliotti sul Napoli ha poi aggiunto: “Siamo davvero ai dettagli per la cessione del difensore senegalese al Manchester City: ci dispiace molto, siamo legati a Kalidou, ma solo con questa cessione il Napoli romperà gli indugi ed andrà su altri calciatori per completare la rosa da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso.

Under? Credo sia necessario il suo arrivo o quello di Boga: tra i vari Lozano, Insigne e Politano ne serve un altro di esterno. O arriva l’uno o arriva l’altro“.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del Napoli per Szoboszlai. Gli azzurri hanno la necessità di rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Allan all’Everton. Cristiano Giuntoli segue Veretout della Roma, ma il 19enne centrocampista ungherese, in forza al Salisburgo continua a piacere.