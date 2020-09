Sorteggiati i tabelloni della Coppa Italia 2020-2021. Il Napoli, campione uscente agli ottavi potrebbe incontrare il Benevento.

Il 23 Settembre comincia la coppa Italia , il Napoli campione uscente e detentore del titolo entrerà in gioco agli ottavi di finale. Gli azzurri, testa di serie numero 5, potrebbero incontrare il Benevento neo promosso in serie A, per un Derby tutto campano.

L’avversario degli azzurri agli ottavi di Coppa Italia uscirà dalla sfida: Renate, Avellino, Empoli, Ascoli, Perugia, Brescia, Trapani e Benevento. Sulla carta la compagine sannita dovrebbe approdare alla sfida con il Napoli.

Nel tabellone della coppa Italia 2020-2021, il Napoli è in compagnia di altre tre teste di serie: Roma, Lazio e Atalanta. Dall’altra parte del tabellone ci sono: Juventus, Sassuolo, Milan e Inter.

Ai quarti di finale, il Napoli potrebbe affrontare la Roma. La finale si giocherà il 19 maggio.

ECCO LE DATE DELLA COPPA ITALIA

Le date della competizione:

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021