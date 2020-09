Maurizio Pistocchi, elogia la gestione economica del Napoli, ma bacchetta De Laurentiis sul calciomercato.

Maurizio Pistocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma “I Tirapietre”, condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco le sue parole:

“Napoli? Ha i conti a posto, è la migliore d’Europa per quanto riguarda i bilanci in regola, i campioni non li deve vendere, ma li deve comprare. Se vendi Koulibaly e prendi Sokratis non vuoi vincere lo scudetto. Avete visto Insigne con la Nazionale? E’ un signor giocatore.

Vendi Koulibaly, Allan, hai venduto Higuain… non so se mi spiego. Le altre invece comprano i campioni che risolvono le partite con un colpo.

Futuro Maurizio Sarri? Prenderà il posto del primo grande allenatore che salterà in massima serie“.

Pistocchi aggiunge: “Juventus? A me risulta che Pirlo voglia giocare con il 3-4-1-2, Kulusevski è un grande giocatore anche fisicamente.

Dybala? E’ in lista di trasferimento, ma non da oggi. E’ l’unico calciatore che permetterebbe ai bianconeri di monetizzare. Cristiano Ronaldo è un grandissimo giocatore, ma ti condiziona tutti. O dribbla o tira, non gioca per i compagni, non è molto semplice da gestire.

Quando ha deciso di andarsene non gli hanno fatto una proposta per farlo restare in Spagna“.