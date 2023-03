Kostic svela il reale obiettivo della Juventus e tira in ballo l’Eintracht

Il centrocampista della Juventus Filip Kostic dice apertamente le ambizioni del club nella competizione internazionale.

Ecco le parole di Kostic: “Conosco la competizione, l’ho vinta con l’Eintracht, prossima avversaria del Napoli in Champions. E’ il nostro sogno vincere l’Europa League, con la Juventus è diverso: gli obiettivi erano altri ma ora vogliamo vincerla. Che differenze ci sono alla Juventus? E’ un campionato diverso, c’è un modulo, faccio quello che dice il mister, mi adatto alle esigenze, è il mio lavoro è dò il 100% ogni settimana. Allegri? Quando dice qualcosa devo eseguirlo, è la mia attitudine. Forse gioco meglio in fase difensiva ma posso migliorare, però per ora va bene. Vogliamo sempre giocare la Champions. Quello che accade fuori dal campo non è una nostra preoccupazione, giocare è la nostra priorità”.