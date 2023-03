Sampdoria: Il Napoli rivuole Zanoli, Bereszynski torna in blucerchiato

Bereszynski potrebbe non essere riscattato dal Napoli, gli azzurri puntano forte sul ritorno di Zanoli.

A gennaio la Sampdoria ha accolto Alessandro Zanoli, giovane difensore classe 2000 in prestito dal Napoli nell’ambito dell’affare Bereszynski. Da allora, Zanoli ha dimostrato di avere grandi capacità in campo, e la società partenopea sembra essersene accorta. Secondo quanto riportato da Sampnews24.com, il Napoli starebbe monitorando attentamente la crescita del giocatore e potrebbe offrirgli la possibilità di rimanere a Napoli durante la prossima estate.

“Le prestazioni offerte da Alessandro Zanoli con la maglia della Sampdoria stanno convincendo il Napoli, che potrebbe offrire all’esterno la possibilità di restare in azzurro durante la prossima stagione. Il ritorno in Campania del classe 2000 escluderebbe il riscatto di Bartosz Bereszynski, che a gennaio è andato a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Una situazione che complicherebbe anche i piani dei blucerchiati, costretti a cedere immediatamente il polacco per non gravare ulteriormente sul bilancio”.

Se Zanoli dovesse rimanere a Napoli, Bereszynski sarebbe costretto a tornare a Genova, il che potrebbe creare problemi sul fronte finanziario per la Sampdoria. La società sarebbe quindi costretta a trovare rapidamente una nuova soluzione per il polacco, in modo da evitare di gravare ulteriormente sul proprio bilancio.