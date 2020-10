Juventus, McKennie positivo al Covid. La squadra torna in isolamento

McKennie positivo al Covid, dopo Cristiano Ronaldo ancora un giocatore della Juventus contagiato e isolato.

Il centrocampista Weston McKennie positivo al Covid-19 . Dopo Cristiano Ronaldo, contagiato dal Coronavirus durante il ritiro con la nazionale portoghese, anche il centrocampista statunitense è risultato positivo, lo ha comunicato la Juventus.

Weston McKennie risultato positivo al covid fa scattare l’allarme in casa bianconera, laa società di andrea agnelli ha disposti l’isolamento di tutta la rosa.

La procedura è molto chiara: nel pieno rispetto del protocollo, tutta la squadra torna da questa sera in isolamento fiduciario al JHotel. “Questa procedura – precisa la Juventus – permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

I giocatori verranno nuovamente sottoposti ai tamponi e se dovessero emergere nuove positività, i giocatori contagiati dal Covid-19 verranno isolati dal resto del gruppo.

Juve, altri due positivi nel gruppo squadra U23

Dopo la positività del tecnico Lamberto Zauli comunicata ieri, la Juventus ha inoltre reso noto che “nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Lucas Rosa e di un componente dello staff“.

