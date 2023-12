Juventus su Anguissa, la mossa di Giuntoli: Il Napoli fa muro

La Juventus pensa ad Anguissa per il centrocampo: il camerunese è un pallino dell’ex Giuntoli, che lo portò al Napoli nel 2021.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in vista della sessione invernale di calciomercato, la Juventus sta pensando con insistenza al centrocampista del Napoli André-Frank Anguissa per rinforzare la mediana. Il camerunese è un pallino dell’attuale direttore dell’area Football bianconera Cristiano Giuntoli, che nell’estate 2021 lo strappò al Fulham portandolo all’ombra del Vesuvio.

Da quel momento Anguissa è diventato un perno imprescindibile degli azzurri, ritagliandosi un ruolo di primo piano negli equilibri tattici della squadra. Il Napoli però non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore, soprattutto a una diretta concorrente in piena corsa scudetto.

Gli azzurri possono contare su una clausola rescissoria da 45 milioni valida però solo per club esteri. L’idea della Juventus è quindi destinata a non avere seguito, con il Napoli che blinda il suo centrocampista in vista della seconda parte di stagione dove si giocherà le chances di qualificazione alla prossima Champions League.