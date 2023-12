La designazione di Orsato per Juventus-Napoli scatena, polemiche. I tifosi azzurri non dimenticano gli errori del passato che hanno condizionato la corsa scudetto.

La nomina di Daniele Orsato per dirigere Juventus-Napoli non è stata accolta con piacere dai tifosi partenopei. L’arbitro di Schio rappresenta infatti un pessimo ricordo per gli azzurri. La scelta del designatore avviene in un contesto già teso, segnato dalle recenti polemiche legate all’arbitraggio di Massa in Napoli-Inter.

Orsato per Juventus-Napoli: esplode la rabbia dei tifosi azzurri

È bastato leggere il nome di Daniele Orsato accanto a Juventus-Napoli per far riesplodere rabbia e polemiche tra i tifosi partenopei. Il designatore Rocchi ha scelto proprio il fischietto di Schio, “bestia nera” per gli azzurri, per dirigere il big match dell’Allianz Stadium in programma venerdì 8 dicembre alle ore 20.45.

Una decisione che nell’ambiente napoletano è suonata come una provocazione, vista la lunga serie di precedenti tra Orsato e il Napoli. L’arbitro veneto negli anni è stato protagonista di sviste e decisioni controverse costate care al club partenopeo.

Inter-Juve 2018, l’episodio Pjanic-Rafinha che decise lo scudetto

In particolare i tifosi ricordano ancora quanto accaduto in Inter-Juventus del 28 aprile 2018, snodo cruciale per l’assegnazione dello scudetto poi vinto proprio dai bianconeri. In quella sfida Orsato commise un macroscopico errore non espellendo Pjanic per un fallo da ultimo uomo su Rafinha.

Napoli-Milan 2022, manca il rigore su Osimhen

Ma ancora più vivo è il ricordo del discusso arbitraggio di Napoli-Milan del 29 Ottobre, la gaara fini 2-2 ma non mancarono le polemiche.

Durante il match, Orsato ha avuto un’interpretazione dell’episodio che ha lasciato perplessi non solo i tifosi del Napoli, ma anche gli osservatori neutrali. Il secondo giallo a Natan, per un presunto fallo su Romero, è sembrato eccessivo a molti, soprattutto considerando la natura involontaria dell’intervento del brasiliano.

Il rosso a Natan è arrivato in un momento cruciale della partita, quando il Milan stava perdendo Pellegrini per infortunio e Pioli era costretto a spostare Theo Hernandez in difesa.

Peggio ancora accadde il 6 marzo 2022, quando Orsato – con Valeri al VAR – non concesse un rigore solare ai partenopei per un fallo di Tomori su Osimhen sullo 0-0. Un penalty che avrebbe potuto cambiare completamente le sorti di quel campionato, col Napoli secondo alle spalle proprio dei rossoneri.

Con Orsato sempre polemiche: da Napoli-Juventus a Napoli-Milan

Non solo. Nelle ultime stagioni Orsato è stato spesso al centro di aspre critiche da parte della piazza di Napoli.

Per i tifosi azzurri insomma la ferita è ancora aperta. La scelta di Rocchi ha rievocato tensioni e risentimenti mai sopiti, con il timore che la “maledizione Orsato” possa ripetersi anche stavolta nello scontro contro la Juventus.

In rete è già partita la mobilitazione dei supporters napoletani, inferociti con il designatore: “Rocchi ci vuole far perdere un altro scudetto”.

“Ma come si fa a mandare Orsato dopo tutto quello che ha combinato”.

Questo il tenore dei commenti rabbiosi che rimbalzano sui social. Venerdì 8 dicembre si preannuncia una sfida bollente, non solo in campo ma anche sugli spalti.