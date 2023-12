Juventus Napoli: dirige Orsato, Di Paolo al Var

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri e degli assistenti in vista della sfida Juventus Napoli, gara valida per la 14esima giornata di Serie A.

Il prossimo week end vedrà la Juventus di Massimiliano Allegri affrontare il Napoli in una sfida che promette emozioni direttamente all’Allianz Stadium. Dopo le recenti polemiche scaturite dalla partita Napoli-Inter, l’AIA ha annunciato ufficialmente gli arbitri per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24.

A dirigere l’incontro a Torino sarà il signor Orsato di Schio, con Di Paolo al Var. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale AIA-FIGC, dove sono stati elencati anche gli altri ufficiali coinvolti nella partita.

La designazione degli arbitri è stata comunicata in vista dell’attesissima partita che si terrà venerdì 10 dicembre alle ore 20.45. Il comunicato ufficiale recita: “Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 10 dicembre”.

La terna arbitrale sarà composta da Orsato al fischio, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, con Marcenaro come quarto ufficiale. Al Var ci sarà Di Paolo, affiancato da Paganessi come assistente Var.

JUVENTUS – NAPOLI Venerdì 08/10 h. 20.45

ORSATO

PERETTI – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI