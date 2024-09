Juventino conquista una napoletana durante Juve-Napoli – il video è virale!

La partita tra Juventus e Napoli non regala emozioni sul campo, ma sugli spalti nasce un colpo di fulmine che sta facendo il giro del web.

Il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Napoli non ha offerto lo spettacolo che i tifosi si aspettavano. Tuttavia, se il match è stato piuttosto noioso, sugli spalti è andata in scena una “partita” molto più vivace. Un tifoso bianconero ha infatti approcciato una sostenitrice napoletana nel settore ospiti, scatenando curiosità e commenti sui social.

Scambio di sguardi, foto e numeri: il video è virale

Durante la partita, le telecamere hanno immortalato un momento particolare tra i due tifosi. Il giovane juventino si è avvicinato alla ragazza, scambiando sorrisi e parole. Secondo quanto riportato dai presenti, i due si sarebbero addirittura scambiati i numeri di telefono. Il video di questo curioso incontro è diventato subito virale, con i tifosi di entrambe le squadre che hanno commentato divertiti.

Rivalità che lascia spazio all’amore?

Mentre in campo i giocatori faticavano a creare occasioni da gol, sugli spalti la tensione tra juventini e napoletani si è trasformata in qualcosa di diverso. Questo episodio dimostra che, a volte, anche le rivalità più accese possono portare a sorprese inattese. Resta da vedere come andrà a finire questa “partita nella partita” fuori dal campo.

Guarda il video qui sotto per scoprire il momento esatto in cui è nato il “rimorchio” più chiacchierato dello Stadium.